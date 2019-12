Duisburg: Ein 25-Jähriger bedrohte einen Taxifahrer in Duisburg mit einer Gaspistole. (Symbolfoto)

Duisburg. Ein 25-Jähriger hat einen Taxifahrer in Duisburg-Neudorf mit einer Gaspistole bedroht. Kurze Zeit später kehrte er zum Tatort zurück.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: 25-Jähriger bedroht Taxifahrer mit Gaspistole

Ein 25-Jähriger hat im Duisburger Stadtteil Neudorf einen Taxifahrer bedroht. Die Polizei konnte den jungen Mann kurz nach der Tat festnehmen.

Laut Polizei war der 25-Jährige am Samstagabend gegen 21.50 Uhr in das Taxi gestiegen und hatte dem Fahrer sechs Euro gegeben. Als das Geld nach Anzeige auf dem Taxameter aufgebraucht war, hielt der Fahrer auf der Kammerstraße an. Daraufhin bedrohte der 25-Jährige ihn mit einer Gaspistole und forderte ihn auf, weiter zu fahren.

Duisburg: Taxifahrer ruft Passanten zur Hilfe

Der Taxifahrer konnte aus dem Auto aussteigen und Passanten zur Hilfe rufen. Daraufhin flüchtete der 25-Jährige zu Fuß.

Während alarmierte Polizisten den Taxifahrer befragten, kehrte der Mann zum Tatort zurück. Der Fahrer erkannte ihn, die Einsatzkräfte nahmen den 25-Jährigen fest, stellten seine Gaspistole sicher und nahmen ihn mit auf die Wache.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.