Duisburg: 46-Jähriger vertreibt Räuber-Duo mit Besenstiel

Duisburg. Ein Spielhallen-Mitarbeiter hat in Duisburg zwei junge Räuber mit einem Besenstiel in die Flucht geschlagen. Suche nach einem Täter dauert an.

Der Angestellte einer Duisburger Spielhalle hat in der Nacht zu Donnerstag zwei Räuber mit einem Besenstiel in die Flucht geschlagen.

Nach Angaben der Polizei betrat ein Duo um 0.17 Uhr die Spielhalle an der Stahlstraße in Untermeiderich. Sie drohten dem 46 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer und forderten Bargeld. Ihr Plan ging jedoch nicht auf: Der 46-Jährige griff nach einem Besenstiel und schlug die Männer damit in die Flucht. Ohne Beute liefen sie in Richtung Laar davon.

Polizei Duisburg sucht zweiten Räuber nach Überfall

Dank einer detaillierten Personenbeschreibung konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Er ist 17 Jahre alt und wird nun dem Haftrichter vorgeführt. Nach seinem Komplizen suchen die Ermittler noch. Laut Beschreibung ist er circa 18 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und hat eine „stabile“ Figur. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Jeans und eine schwarze Mund-Nasen-Maske. Hinweise zu ihm nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.