Duisburg. Ein 85-jähriger Mann hat in Duisburg einen Radfahrer angefahren, außerdem ein Auto und einen Stromkasten. Der Radler wurde schwer verletzt.

Duisburg: 85-Jähriger rutscht vom Bremspedal ab – Unfall

Ein 85-jähriger Autofahrer hat Montagnachmittag einen Fahrradfahrer angefahren. Der Senior wollte auf der Bismarckstraße in Duisburg-Neudorf rückwärts ausparken, berichtet die Polizei. Dabei sei er mit dem Fuß von der Bremse auf das Gaspedal abgerutscht.

In der Folge kreuzte der Wagen rückwärts die Bismarckstraße und landete auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem geparkten Wagen sowie an einem Stromkasten. Der 59-jährige Radler stürzte und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.