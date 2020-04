Duisburg: Alkoholfahrt endet mit 30.000 Euro Sachschaden

Ein 44-Jähriger beschädigte in Duisburg mit seinem Auto mehrere Verkehrszeichen und parkende Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro.

Duisburg. Ein 44-Jähriger beschädigte in Duisburg bei einer Alkoholfahrt mehrere Verkehrszeichen und parkende Autos. Dann beging er Fahrerflucht.

Die Alkoholfahrt eines 44-jährigen Mannes endete am Freitagmorgen in Duisburg mit einem Sachschaden von rund 30.000 Euro. Er kam von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen und parkende Autos.

Wie die Polizei informiert, befuhr der Mann mit seinem Auto gegen 6.50 Uhr die Schlachthofstraße in Röttgersbach in Richtung Oberhausen. In Höhe des Kreisverkehrs Kaiser-Friedrich-Straße kam er zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel, die als Querungshilfe für Fußgänger dient.

Duisburg: Unfallflucht – Zeuge übernahm die Verfolgung

In der Folge schleuderte er gegen ein weiteres am Fahrbahnrand aufgestelltes Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit einem geparkten Auto, das wiederum auf einen davor abgestellten Wagen geschoben wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer übernahm die Verfolgung, verlor den Unfallfahrer aber später aus den Augen. Aufgrund sachdienlicher Zeugenhinweise, so die Polizei Duisburg, konnte der Pkw an der Halteranschrift stark beschädigt aufgefunden und der 44-jährige Fahrzeughalter zuhause unverletzt angetroffen werden.

Polizei Duisburg leitet Strafverfahren ein

Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zur Wache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der stark unfallbeschädigte Pkw sowie Bekleidung und Führerschein des Halters wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.