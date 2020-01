Die Geschichte der Kantine und Großküchen beginnt mit der Industrialisierung. Zu ihrem 150. Bestehen erinnerte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, in der auch heute noch Kantinen- und Restaurantmitarbeiter organisiert sind, an die Anfänge. Vermutet wird, dass beim Chemiewerk Bayer Leverkusen gastronomische Pionierarbeit geleistet wurde. Doch auch die Werksleitung der Thyssenhütte Hamborn wusste, dass die Mitarbeiter ein Mittagessen brauchten, um den Arbeitstag durchzustehen.

1891 wurde bei Thyssen in Duisburg-Hamborn ein Speisentransport eingerichtet

„Schon bald nach Gründung des Unternehmens 1891 in Duisburg hielt es die Werksleitung für notwendig, den Hüttenarbeitern mit Einrichtung eines Speisentransportes die Einnahme eines warmen Mittagessens im Betrieb zu erleichtern“, heißt es in einem Beitrag im Thyssen-Archiv. Die zu Hause vorbereiteten Speisen wurden im „Henkelmann“, zur Hütte gebracht. Den Transport übernahm ein Fuhrunternehmer. „Ab 1903 startete der von Pferden gezogene Wagen pünktlich am Vormittag und klingelte in den Straßen, in denen vor allem Thyssen-Arbeiter wohnten“, erklärt Andreas Zilt, Leiter des Thyssenkrupp-Konzernarchivs. Frauen und Kinder übergaben die Verpflegung – der Transport kostete fünf Pfennig.

Bis zu Beginn der 1930er-Jahre wurden die Mitarbeiter auf diese Weise mit warmen Mahlzeiten versorgt. Parallel unterhielt Thyssen in Duisburg ab 1903 auch Kantinen auf dem Werksgelände. „Diese entsprachen dem, was heute als Kiosk bezeichnet werden würde“, so Zilt. An zentralen Punkten verpachtete Thyssen diese Kantinen an externe Anbieter. Die Mitarbeiter konnten dort vor allem Getränke erwerben: Milch, Mineralwasser, Limonaden und – bis in die 1920er-Jahre belegt – sogar Bier. In den 1930er und 1940er-Jahren wurde die „Gemeinschaftsverpflegung“ stark gefördert, sodass auch Werksküchen entstanden. Doch erst in der Wirtschaftswunder-Zeit erweiterte sich das Angebot. 1960/61 nahm Thyssen eine „moderne“ Werksküche mit angegliedertem Speisesaal in Betrieb.

500 Gramm Kartoffeln pro Mahlzeit berechnet

Eine Köchin und 13 Gehilfen versorgten die Thyssen-Mitarbeiter in den 1960er-Jahren. Foto: Foto: Thyssen Archiv / Thyssen Krupp

Als Grundlage für eine ausreichende Mahlzeit berechneten die Mitarbeiter für den Einkauf pro Mann und Mahlzeit 1/3 Liter Suppe, 150 Gramm Fleisch, ein Pfund Kartoffeln, 20 Gramm Fett und 200 Gramm Gemüse. Im Werksarchiv findet sich sogar noch ein Speiseplan: Am 4. Juli 1961 gab’s zum Beispiel Suppe, Krautsalat, Schweinebraten und Salzkartoffeln. Eine Köchin und 14 Gehilfinnen sorgten in den 1960er Jahren für Verpflegung. Im Speiseraum konnten rund 1500 Personen täglich verköstigt werden. Neben der Kantine gab es weiterhin Kioske auf dem Werksgelände, die unter anderem Tabakwaren, Getränke, Erfrischungen und Rollmöpse im Angebot hatten. Heute befinden sich am Standort sechs Kantinen und fünf Kioske, an denen sich die Mitarbeiter verpflegen können.

Haniel organisierte Lebensmittelversorgung

Die Firma Haniel hat erst 1985 ein Betriebsrestaurant in Ruhrort eröffnet. „Meines Erachtens war dies ein Reflex auf die generelle Entwicklung des Stadtteils“, erklärt Marco Heckhoff, Teamleiter Geschichte bei Haniel. Durch die Automatisierung des Hafens ab den 1970er Jahren habe sich das Leben im Hafenstadtteil massiv verändert. „Viele Arbeitsplätze fielen weg; damit begann auch das Kneipensterben. Generell sank das gastronomische Angebot rapide.“ Zuvor waren viele Mitarbeiter mittags auswärts essen oder brachten sich ihre Mahlzeit von zu Hause mit.

Ein Blick in die Geschichte des Unternehmens und auf das Engagement der Familie Haniel zeigt: „Die Sorge der Fabrikherren um das tägliche Brot ihrer Arbeiter reicht zurück bis in die Anfänge des Unternehmens. Aus dem Jahr 1818 blieb der Hinweis auf eine Brot und Speiseanstalt in Sterkrade überliefert.“ Hans-Josef Joest beschreibt in seinem Buch „Pionier im Ruhrrevier“, das sich mit der Gutehoffnungshütte in Oberhausen befasst, wie die Arbeitgeber auch die Lebensmittelversorgung ihrer Mitarbeiter organisierten.

„Erhebliche Anstrengungen unternahm die Hüttengewerkschaft zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als Missernten eine große Teuerung auslösten. 1845 organisierte Hüttendirektor Wilhelm Lueg eine Speiseanstalt im Walzwerk Oberhausen, die den Arbeitern für vier Silbergroschen mittags und abends eine warme Mahlzeit auftischte“, schreibt er. Eine werkseigene Kornmühle verkaufte zudem Mehl unter marktüblichen Preisen. Außerdem kaufte die Hüttengewerkschaft Butter und Kartoffeln ein, um Wucher im Zwischenhandel zu verhindern.

Lebensmittel und Arbeitskleidung gab’s im „Consum-Verein“

Blick in den Fleischkonsum Sterkrade. Der „Consum-Verein Gute Hoffnung“ versorgte die Arbeiter der Hütte mit Lebensmitteln. Foto: Foto: Haniel Archiv / Haniel

Der Hüttendirektor war es auch, der in einem Schreiben vom 19. März 1855 an den Duisburger Landrat Kessler um die Einrichtung eines Wochenmarktes warb. Seine Fürsorge führte dazu, dass 1867 der „Consum-Verein Gute Hoffnung“ gegründet wurde. Arbeiter konnten hier etwa Erbsen, Kaffee, Kandiszucker, Sirup, Brot, Mehl, freitags Stockfisch und Hering, aber auch Bedarfsartikel wie Hemden, Arbeitskleidung und Seife kaufen. Zunächst gehörten die Geschäfte nicht zum Kernbereich der „Hütte“, wurden aber 1876 eingegliedert. „Gegenüber dem Krämer an der Ecke boten diese der Werksverwaltung unterstehenden Geschäfte einen wesentlichen Vorteil. Sie schützten ihre wenig kaufkräftigen Kunden vor minderwertigen Waren.

Zu den gängigen Methoden zählte es damals, Grieß mit Knochenmehl zu versetzen oder Mehl mit Kreide zu strecken“, notiert Joest in seinen Ausführungen. 1896 wurde indes ein Gesetz erlassen, dass regelte, dass nur Werksangehörige in den Konsumanstalten einkaufen durften. Allerdings waren die gar nicht so beliebt. 1905 nutzten nur rund sechs Prozent der damals 19.000 Beschäftigten das Angebot. Erst satte Rabatte lockten die Kunden wieder an. 1911 wurde der „fette Sonntagsbraten“ für 70 Pfennig das Pfund angeboten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der „Consum-Verein Gute Hoffnung“ im Zuge der alliierten Entflechtung zur Verkaufsanstalten Oberhausen GmbH. Die Konsumanstalten bestanden bis 1984 fort.

