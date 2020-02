Eine rätselhafte Tat im Duisburger Rotlichtviertel beschäftigt weiter die Polizei. Dort hatten in der vergangenen Woche Polizisten einen schwer verletzten Mann auf einem Bordellparkplatz gefunden. Zuvor war über den Notruf ein Anruf eingegangen.

Ein Zeuge hatte sich gegen 5.15 Uhr am Mittwochmorgen gemeldet und von einem Randalierer berichtet, der auf der Vulkanstraße auf einen Bus einschlagen würden. Sofort rückten Einsatzkräfte in die Altstadt aus. Vor Ort fanden sie jedoch weder einen Randalierer noch einen Bus. Dafür entdeckten sie im hinteren Teil eines Bordellparkplatzes einen 22-Jährigen, der schwer verletzt auf dem Boden lag. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in eine Klinik. „Er wird überleben“, sagt Polizeisprecher Jonas Tepe rund eine Woche nach der Tat.

Duisburg: 22-Jähriger hätte womöglich nicht überlebt

Wer dem 22-Jährigen die schweren Verletzungen zugefügt hat, ist noch vollkommen unklar. „Die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei laufen“, berichtet Tepe. Dabei wird auch die Spur zu dem Zeugen, der sich telefonisch meldete, überprüft. Ob es den Vorfall mit dem Bus und dem Randalierer überhaupt gegeben hat, sei laut Polizei fraglich.

Was jedoch sicher ist: Hätten die Einsatzkräfte den 22-Jährigen nicht durch Zufall auf dem Parkplatz gefunden und den Rettungsdienst alarmiert, wäre er gestorben, so die Einschätzung der behandelnden Ärzte.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Bei den Ermittlungen baut die Kripo auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die eine Schlägerei im Umfeld der Bordells beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0203 280 0 zu melden.