Duisburg: Auszeichnung für Erfinderin der Bergmannsampel

Duisburg. Kathrin Hänig, Erfinderin der Bergmannsampel, ist von der Bergbausammlung in Duisburg-Rheinhausen mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet worden.

Die Bergbausammlung in Duisburg-Rheinhausen hat Kathrin Hänig bei der Barbarafeier mit der Verdienstmedaille samt Urkunde in den Räumen der Caritas ausgezeichnet. Nach dem Aus für den deutschen Steinkohlenbergbau Ende 2018 hatte die Bergmannstochter die Idee, mit einer besondere Ampel an die Tradition des Ruhrgebiets zu erinnern. Sie erfand die Bergmannsampel, die einen kleinen Bergmann mit Helm und Lampe zeigt und den Fußgängerverkehr regelt.

Diese Ampel gibt es mittlerweile nicht nicht nur sechs Mal in Duisburg, sondern auch in Dortmund, Mülheim oder auch Gladbeck und Oberhausen. Der kleine Bergmann sei ein positiver Botschafter für Duisburg und wurde sogar schon in Quizshows wie „Genial daneben“ thematisiert.

Duisburg-Rheinhausen: Erinnerungen an 63 Jahre Bergbau

In Rheinhausen an der Ecke Krefelder Straße/Friedrich-Alfred-Straße sowie in Asterlagen an der ehemaligen Sparkasse erinnern der kniende Bergmann im Diergardt, eine Seilscheibe mit 6,5 Metern und eine Erinnerungstafel auf dem Gelände der Schachtanlage Mevissen in Bergheim an 63 Jahre Bergbau (1910-1973). Am ehemaligen Rathaus in Rumeln wurde im vergangenen Jahr eine Türstockstrecke in Holz mit Lore in einer Gemeinschaftsaktion von Bergbaufreunden aufgestellt.