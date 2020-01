Duisburg. Das 17-Hektar-Neubauprojekt Am Alten Angerbach geht jetzt in die Umsetzungsphase. Es entstehen über 130 Häuser. Auch Duisburger Investoren bauen.

Duisburg: Bäume für Baugebiet Angerbach werden jetzt gefällt

Das Bauprojekt Am Alten Angerbach geht in die Umsetzungsphase: Stadt und Gebag beginnen jetzt mit den vorbereitenden Maßnahmen, um die 17 Hektar große Wohnbaufläche in Duisburg-Huckingen zu erschließen. Dazu müssen zahlreiche Bäume gefällt werden.

Unter anderem wird nach Schätzungen des Huckinger Bürgervereins ein dreiviertel Hektar großer Wald gefällt, der entlang der U-Bahn-Trasse gewachsen ist. Die Bäume und Sträucher müssen für die Erschließungsstraßen des Neubaugebiets weichen. Wie die Stadt Duisburg mitteilt, sind Flächen für Ausgleichspflanzungen bereits definiert.

Im Duisburger Neubaugebiet entstehen Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser

Auf dem Grundstück Am Alten Angerbach werden durch Investoren, Investorengruppen sowie private Bauherren anspruchsvoller Einfamilienhausbau und Mehrfamilienhausbau realisiert. Fünf Baufelder mit insgesamt 110 Doppel- sowie 23 frei stehenden Einfamilienhäusern wurden an Investoren vergeben.

Drei Baufelder gehen an eine Investorengruppe mit Duisburger Beteiligung: Die Duisburger Unternehmen area & clavis Wohnungsbau sowie Blankbau arbeiten hierfür mit Kueppersliving Immobilienentwicklung aus Krefeld zusammen. Sämtliche Bewohner des Quartiers sollen mit einer App vernetzt werden, über die sie zum Beispiel Dienstleistungen wie Putzfrau oder Tiersitter buchen können. Die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) arbeitet hier für mit einem Start-up zusammen.

100 Baugrundstücke bleiben für private Endkunden frei. Die Grundstückskosten liegen zwischen 400 und 700 Euro pro Quadratmeter. Ein Vermarktungskonzept ist in Vorbereitung.