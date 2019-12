Duisburg: Betrunkener Fahrer prallt mit Auto gegen Baum

In Duisburg-Hochemmerich ist ein Fahrer mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste den 20-Jährigen aus seinem roten VW Polo befreien.

In Duisburg ist am Donnerstagmorgen ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto zunächst gegen einen Bordstein, anschließend gegen ein Verkehrsschild und einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste den verunglückten Fahrer aus seinem Auto befreien. Der Mann stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Gegen 2.45 Uhr befuhr der 20-jährige Mann mit seinem roten VW Polo die Friedrich-Ebert-Straße in Hochemmerich in Richtung Asterlager Straße. Etwa in Höhe der Haltestelle „Stünning“ verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Laut Polizeiangaben soll er viel zu schnell gefahren sein und unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Feuerwehr musste Fahrer aus dem Auto befreien

Der verletzte Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nur bedingt ansprechbar. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr Duisburg befreit werden. Anschließend wurde er nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird er stationär behandelt, Lebensgefahr besteht laut Auskunft der Polizei nicht.

Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 10.500 Euro. Da deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festzustellen war, wurde beim Fahrer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Moerser Straße war für die Unfallaufnahme etwa eine halbe Stunde gesperrt.