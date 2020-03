Duisburg bleibt in der Falle eines engen Finanzkorsetts

Es ist ernüchternd: Der Prüfungsbericht der GPA belegt erneut schwarz auf weiß, was den Duisburgern längst klar ist: Trotz aller Sparbemühungen, schwarzer Haushaltsnull und Niedrigzinsen kann sich die Stadt aus eigener Kraft finanziell nicht freischwimmen. Ohne einen Altschuldenschnitt und ohne eine faire Beteiligung von Bund und Land an der Lastenverteilung wird sie sich nicht aus der Falle eines engen Finanzkorsetts befreien können. Dies betont immer wieder Oberbürgermeister Sören Link. An der Seite des OB fordern Kommunalpolitiker, die SPD-Landtags- und Bundestagsabgeordneten schon lange mit Nachdruck einen Altschuldenschnitt und eine Finanzspritze des Bundes nach dem Motto: „Wer die Musik bestellt, muss sie auch zahlen.“ Allerdings vergeblich.

Das aktuelle Papier kann nun als ein Argument mehr in den Verhandlungen vorgelegt werden. „Die Rahmenbedingungen wirken sich belastend auf die Kommune aus“, sagt der Prüfungsbericht der GPA aus. Klar: Wenn rund ein Drittel des Gesamthaushalts für Leistungen im Sozialen Bereich aufgewendet werden müssen, kann am Ende gar nicht genug übrig bleiben, um Straßen, Schulen und öffentliche Gebäude zu sanieren. Um diesen Schluss zu ziehen, bedarf es nicht einmal hoher Mathematik – aber eines Willens, daran etwas ändern zu wollen. Und den lässt die NRW-Landesregierung für Duisburg schmerzlich vermissen.