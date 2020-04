Ermittlungen Duisburg: Blutspuren an BMW – Polizei will Rätsel lösen

Duisburg. Blutspuren an einem schwarzen BMW deuten auf einen Unfall hin. Der Halter verstrickt sich in Widersprüchen. Die Polizei Duisburg ermittelt.

Einer Zeugin sind in Duisburg-Hamborn Blutspuren an einem geparkten BMW aufgefallen. Die Polizei versucht, das Rätsel dahinter zu lösen.

Auf der Duisburger Straße entdeckte die Frau am Donnerstagnachmittag die Spuren an dem schwarzen BMW mit Recklinghäuser Kennzeichen: Blutflecken an der Beifahrertür, im Innenraum an der Handbremse, frische Kratzer an der rechten Felge und ein erst kürzlich ausgetauschtes Rad deuteten daraufhin, dass der Wagen in einen Unfall verwickelt war.

Duisburg: Halter verstrickt sich in Widersprüchen

Die alarmiert Polizei stellte den Halter zur Rede – und der verstrickte sich in Widersprüchen. Er behauptete, er sei in der Nacht zu Mittwoch gemeinsam mit seinem Cousin mit dem BMW gefahren. Der habe dann Nasenbluten bekommen, einen Unfall habe es nicht gegeben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 21 hoffen nun auf Zeugenhinweise und fragen: Wer hat den Wagen in der Nacht zu Mittwoch gesehen oder kann Angaben zu einem möglichen Unfall machen? Informationen nimmt die Polizei unter 0203 280 0 entgegen.