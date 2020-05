Duisburg: Bunte Steinkette am Wasserspielplatz zerstört

Eine Schlange aus bunt bemalten Steinen – in Zeiten von Corona ein Symbol des Zusammenhaltes. Am Wasserspielplatz in Duisburg wurde so eine Steinkette nun zerstört.

Duisburg. Am Wasserspielplatz haben Kinder viele bunt bemalte Steine aneinandergereiht. Nun wurde das Zeichen des Zusammenhalts mutwillig zerstört.

Hunderte Kinder haben in den vergangenen Wochen Steine kreativ und liebevoll bemalt und am Wasserspielplatz im Sportpark Duisburg aneinandergereiht. „Leider wurde diese schöne Aktion am Wochenende zerstört“, teil DuisburgSport, in dessen Zuständigkeit der Spielplatz fällt, im sozialen Netzwerk Facebook mit.

„Zahlreiche Steine wurden auf dem Gelände verteilt, ins Wasser geworfen oder entwendet“, heißt es weiter. Das Bemalen kleiner Steine, um sie anschließend wieder auszusetzen, war für viele Kinder in Zeiten ohne Spielplatz eine willkommene Abwechslung. Die Schlange aus Steinen sollte ein sichtbares Symbol des Zusammenhalts während der Corona-Krise sein. Spaziergänger sollten sich an dem Anblick erfreuen, die Steine aber nicht mitnehmen. Auch in einem Waldstück in Buchholz gab es eine ähnliche Aktion.

DuisburgSport hat auf die Zerstörung des kleinen Kunstwerkes reagiert: Sie haben die noch vorhandenen Steine eingesammelt und somit vor weiterem Vandalismus gesichert. „Wir werden zu gegebener Zeit prüfen, ob und in welcher Form sie zur Erinnerung präsentiert werden können.“