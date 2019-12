Das Aus für das neue Musical „Wallace“ im Duisburger Theater am Marientor (TaM) hatte sich seit Wochen abgezeichnet. Am Montag ist es bekanntgegeben worden.

Duisburg. Die Hängepartie um das Musical „Wallace“ im Theater am Marientor in Duisburg ist beendet. Der Insolvenzverwalter hat keinen Investor gefunden.

Duisburg: Aus für Musical „Wallace“ im Theater am Marientor

Was sich seit Wochen abgezeichnet hatte, ist seit Dienstag offiziell: Das Musical „Wallace“ erlebt seine Uraufführung im Duisburger Theater am Marientor (TaM) nicht. „Trotz umfänglicher Bemühungen, war es leider nicht möglich, einen Investor für Wallace zu finden“, so Wallace-Sprecher Michael Mohr. Insolvenzverwalter Nikolaos Antoniadis: „Wir haben mehrere Gespräche mit Interessenten geführt, konnten dann aber letztlich keinen für dieses spannende Projekt gewinnen.“

Für die 31-köpfige Cast bedeutet das, viel Arbeit in den Sand gesetzt zu haben und jetzt, Abschied zu nehmen vom Projekt. Viele hätten sich bereits neue Engagements sichern können, so Mohr.

Wallace-Aus: Künstlerischer Direktor DeMarco kritisiert Stadt Duisburg

Der Künstlerische Direktor und Wallace-Macher Wolfgang DeMarco fühlt sich offenbar von der Stadt Duisburg im Stich gelassen: „Das ist für mich ein sehr trauriger Moment und eine große Enttäuschung zugleich. Ich habe mir mehr Unterstützung seitens der Stadt erhofft. Schließlich möchte die Stadtspitze Duisburg nach vorne bringen, nutzen aber eine solche Chance wie unsere einzigartige Produktion nicht!“

Die Weltpremiere war für den 14. November geplant, spätestens seit Ende Oktober aber war ungewiss, ob das Musical „Wallace“ überhaupt im TaM auf die Bühne kommt: Die „TaM Betriebsgesellschaft mbH“ ist pleite und hatte am 31. Oktober einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Duisburg gestellt.

Ursprüngliche sollten der Premiere 100 Shows folgen. Dafür konnten nach Auskunft von Mohr jedoch bis Ende Oktober nur „rund 2000“ Tickets verkauft werden.

Krimi um das Theater am Marientor

Die Finanznot des Theaters am Marientor erklärten die Verantwortlichen mit einem regelrechten Krimi:

Als Grund für „gescheiterte Gespräche mit Investoren“ gaben sie den Imageschaden durch „permanente und haltlose Aussagen im Internet“ an. So war am 18. September über einen Nachrichtendienst die Meldung verbreitet worden, das Musical müsse abgesagt werden, laufende Proben würden umgehend eingestellt.

Mohr dementierte, dies sei die „Falschmeldung eines Erpressers“. Der Chef der Autark Entertainment Beteiligungsholding AG, Stefan Kühn, werde seit Jahren von einem Mann in den USA erpresst.

Laut Handelsregister ist Kühns Duisburger Autark AG einer von drei Gesellschaftern der TaM Betriebsgesellschaft. Nach eigenen Angaben haben Autark und TaM die bei der auf Cyberkriminalität spezialisierten Staatsanwaltschaft Bamberg Strafanzeige gegen den mutmaßlichen Erpresser wegen Verleumdung, Nötigung und Erpressung gestellt. Die Bamberger Ermittler bestätigten dies.

Eventim hatte Ticket-Verkauf bereits gestoppt

Ticket-Anbieter Eventim hatte den Vorverkauf für die Veranstaltungen bereits vor einigen Wochen gestoppt. Eventim ist einer der großen Anbieter im Ticket-Geschäft – und sollte eigentlich Besucher aus allen Teilen Deutschlands nach Duisburg bringen.

Insolvenzverwalter Antoniadis ist nun zum Ergebnis gekommen, dass Gläubiger keine Chance haben, Geld von der TaM Betriebsgesellschaft zurückzubekommen. Das Insolvenzverfahren wird also nicht eröffnet.

Unklar ist, was dies für die Kunden beeutet, die zwischen 41,90 Euro und 121,90 in der Platin-Kategorie kosten sollen.