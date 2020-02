In Duisburg-Meiderich haben Polizisten bei einem Einsatz Waffen und ein als Kreditkarte getarntes Messer entdeckt.

Polizeieinsatz Duisburg: Dealer hortete Waffen und Drogen in seiner Wohnung

Duisburg. Ursprünglich ging es bei einem Polizeieinsatz um einen Geschwisterstreit. Die Polizei entdeckte in Meiderich jedoch Drogen und diverse Waffen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Dealer hortete Waffen und Drogen in seiner Wohnung

Einsatzkräfte der Polizei haben bei einem mutmaßlichen Drogendealer Cannabis, Amphetamine und ein als Kreditkarte getarntes Messer gefunden.

Ursprünglich war die Polizei Duisburg am Samstag an der Straße Unter den Ulmen in Meiderich vorgefahren, um einen Streit unter Brüdern (39 und 32 Jahre alt) zu schlichten. Dabei fanden sie die Drogen und die Waffe bei einem der beiden. Eine Wohnungsdurchsuchung auf Antrag der Staatsanwaltschaft brachte weitere Drogen, mehrere Klappmesser, einen Teleskopschlagstock sowie ein Luftgewehr zum Vorschein.

Der Tatverdächtige wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Drogen dem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird unter anderem gewerbsmäßiger unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.