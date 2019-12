Duisburg: Diesen Luxus gönnen sich unsere Prominenten

Jeder hat ein Faible für gewisse Dinge und greift dafür auch schon mal tiefer ins Portemonnaie. Das ist bei den Duisburger Prominenten nicht anders. Diesen Luxus gönnen sich Wolfgang Trepper und Co.:

Wolfgang Trepper bezeichnet sich selbst als Apple-Fetischist. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Trepper, der in Rheinhausen geborene Kabarettist, bezeichnet sich selbst als Apple-Fetischist. „Dafür schmeiße ich schon unanständig viel Geld raus – für meine Uhr zum Beispiel, mit der ich übrigens gerade telefoniere“, so der 58-Jährige. „Ich hab fast alles von Apple – ein I-Phone natürlich, ein Laptop wird die nächste Anschaffung sein. Vor zehn Jahren hat das angefangen. Ich weiß, dass das alles überteuert ist, aber mir gefällt’s halt. Diese kleine Meise gestehe ich mir zu.“

MSV-Legende gibt für Wein ein paar Euros mehr aus

Joachim Hopp, früherer Kult-Kicker beim MSV Duisburg, gibt für Wein gerne mal ein paar Euros mehr aus. „Egal, ob Rot- oder Weißwein“, sagt der 53-Jährige. Durch den Weinhändler Hausschild sei er vor 25 Jahren auf den Geschmack gekommen.

MSV-Legende gönnt sich gerne mal auch etwas teureren Wein. Foto: Fabian Strauch

Hopp fährt regelmäßig für ein langes Wochenende an die Mosel, um die dortigen Weine zu testen. Die Reben aus Südtirol haben es ihm auch angetan. „Ich bin da aber auf nix fixiert und probiere gerne immer etwas Neues aus“, so der Duisburger. „Ich hab auch schon richtig gute israelische Weine getrunken.“

DSDS-Siegerin ist überzeugte Veganerin

Marie Wegener spart dagegen nicht an gutem Essen. Fleisch kommt der Siegerin der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) von 2018 allerdings generell nicht auf den Tisch. Die 18-Jährige hat sich dem Tierschutz verschrieben und ernährt sich sogar vegan.

Weil die junge Sängerin dabei auf Qualität und vorzugsweise auf frische Produkte vom Markt oder Biobauern setzt, kann der Einkauf auch schon mal teurer werden.

DSDS-Siegerin Marie Wegener ernährt sich vegan und gibt dafür auch mal etwas mehr Geld aus. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Wegener, die seit dem 25. Dezember die Hauptrolle in der Musical-Produktion „Die Schöne und das Biest“ zu sehen ist, mag besonders asiatische Gerichte: „Ein Mango-Curry mit Reis, viel Gemüse und Tofu zählt zu meinen Favoriten“, sagt die Duisburgerin.

RTL-Versicherungsdetektiv mag Schals vom italienischen Designer-Label

Patrick Hufen gibt zu, dass er viel Geld für Mode ausgibt. Vor allem für Accessoires, für Gürtel und vor allem für Schals. Unzählige befinden sich in seinem Besitz. „Wenn ich beim Shoppen mal nix finde, dann landet am Ende trotzdem immer noch ein Schal in der Einkaufstüte. Und der darf auch mal vom italienischen Designer-Label sein“, sagt der RTL-Versicherungsdetektiv. „Ich hab da einfach Spaß dran.“

Mit Mode hat sich Hufen bereits früh beschäftigt. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann damals bei der Volksfürsorge in Duisburg war er zwischenzeitlich zwei Jahre wie sein Vater als Textilhandelsvertreter auf Modemessen unterwegs. „Das hat mich geprägt“, sagt er.

Markus Krebs liebt große Familienpackungen

In „Großpackungen“ beim Thema Luxus denkt Comedian Markus Krebs. Er liebt es, zu sammeln – Trikots, DVDs – oder alles mögliche online zu bestellen. „Da habe ich aber langsam einen am Helm, weil wenn ich Toilettenpapier online bestelle, dann direkt für einen Zehn-Personen-Haushalt“, sagt Krebs. In großen Mengen wird auch Schokolade bestellt. „Autos, Uhren oder sonst so ein Schnickschnack interessieren mich nicht“, sagt der Komiker mit der Sonnenbrille.

Für „Let’s dance“-Juror Joachim Llambi ist Zeit purer Luxus

Für Joachim Llambi (rechts), Juror der RTL-Show „Let’s dance“, ist Zeit purer Luxus. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Zeit für sich und die Familie ist für Joachim Llambi purer Luxus. „Der Terminkalender ist immer ganz schnell voll“, sagt der berüchtigte Juror in der RTL-Show „Let’s dance“.

Das liege an den Fernsehsendungen, aber auch an vielen Galas am Wochenende. „Deshalb halte ich mir zu Jahresbeginn extra immer etwas frei“, so Llambi. „Dann schalte ich das Handy aus, spiele Golf und gehe schön essen. Und eine Stange Marzipan bei Dobbelstein ist für mich dann auch Luxus...“