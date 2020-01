Duisburg-Süd. 6-Seen-Wedau, Am Alten Angerbach, DU_01: Drei umstrittene Neubaugebiete beschäftigen die Politiker der Bezirksvertretung Süd am Donnerstag.

Duisburg: Diskussionen um drei umstrittene Bauprojekte

Drei Bauprojekte treiben die Politiker des Duisburger Südens in ihrer nächsten Sitzung um: 6-Seen-Wedau, Am Alten Angerbach und das Projekt zwischen Duisburg-Rahm und Düsseldorf-Angermund mit der prosaischen Bezeichnung DU_01 stehen am 23. Januar auf der Tagesordnung. Auch eine Bürgerinitiative hat ihr Kommen angekündigt. Sie will der Verwaltung unangenehme Fragen stellen.

6-Seen-Wedau: Duisburger Bürgerinitiative will Mediation erreichen

67 Dokumente liegen den Politikern der Bezirksvertretung Süd vor. Es handelt sich dabei um die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bauprojekt und deren Auswirkungen auf den Bebauungsplan sowie den Umweltbericht. Die BV ist allerdings nur in der Anhörung; die Entscheidung fällt am 30. Januar der Rat. Zu diesem Thema hat außerdem die Bürgerinitiative „Rettet die Sechs-Seen-Platte“ (BI) ihr Erscheinen zur Fragestunde für Einwohner angekündigt. Die BI will erreichen, dass vor der Umsetzung des Bebauungsplans eine Mediation erfolgt mit dem Ziel, das Bauprojekt sozialer und ökologischer zu gestalten.

Am Alten Angerbach: 15 Millionen Euro Mehrkosten fürs Duisburger Bauprojekt

Die Entscheidung hat der Rat längst getroffen, jetzt wird auch die Bezirksvertretung Süd noch einmal über die Erstellung der Infrastruktur in Zusammenhang mit dem Bauprojekt Am Alten Angerbach informiert. Konkret geht es dabei um Mehrkosten: Die Kosten für die Erschließung des Gebiets haben sich durch zusätzliche Leistungen von gut zehn Millionen Euro auf knapp 25 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

500 Häuser für Düsseldorf zwischen Duisburg-Rahm und Angermund

Das Gebiet DU_01 zwischen Duisburg-Rahm und Düsseldorf-Angermund, wo die Stadt Düsseldorf fast 500 Häuser errichten möchte, beschäftigt am Donnerstag die Bezirksvertretung. Nach einer ersten Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die Planungsunterlagen aktualisiert, so dass es nun zu einer weiteren Öffentlichkeitsbeteiligung kommt. Die Bezirksvertretung wird zu dem Bauvorhaben angehört.