Duisburg. Der Zoo Duisburg plant drei besondere Führungen durch den Tierpark. Ein Thema dabei: Wie gehen Pandas oder Elefanten mit der Kälte um?

Duisburg: Drei besondere Führungen durch den Zoo

Der Zoo Duisburg hat für die kommenden Wochen drei besondere Führungen geplant. Die Zoogebleiter führen an drei Sonntagen im Januar, Februar und März durch den Tierpark am Kaiserberg.

Den Anfang macht der Rundgang unter dem Titel „Tiere in der Kälte am 26. Januar. Dabei erklären die Experten, wieso Elefantenhaut im Winter mit Babyöl eingerieben wird, warum Löwen immer warme Pfoten haben oder was die kleinen Pandas denn eigentlich vom Schnee halten.

Zoo Duisburg: Führung zu tierischen Filmstars

Am 16. Februar dreht sich dann alles um tierische Filmstars und die Frage: Verhalten sich die Clownfisch Nemo und Katta-König Julien denn wirklich so, wie ihre tierischen Vorbilder?

Den Abschluss der macht dann die Aktivführungen zum Thema „Fit im Alter“ am 22. März. Dort sollen die Teilnehmer lernen, wie tierische Übungen für Nacken und Rücken sich auf den menschlichen Alltag übertragen lassen. Unter Anleitung wird dazu direkt am Gehege trainiert.

Treffpunkt an der Hauptkasse des Zoos

Die Themenführungen starten immer um 12 und 14 Uhr an der Hauptkasse des Zoos. Eine vorherige Anmeldung bis zum Freitag vor der jeweiligen Führung ist unter limpinsel@zoo-duisburg.de erforderlich. Die Teilnahme an den Führungen ist im Zooeintritt inbegriffen.

