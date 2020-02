Duisburg: DRK-Programme mildern Mangel an Kita-Plätzen

Der Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder beschäftigte am Donnerstag einmal mehr den Jugendhilfe-Ausschuss. Dort fragten die Grünen nach Neubau-Projekten, die das Angebot vergrößern sollen. Besonders schwierig ist der Zugang zu vorschulischer Bildung für die Kinder aus Zuwandererfamilien. Hier hat die DRK-Familienbildung nicht nur in den Brennpunkt-Stadtteilen Hochfeld und Marxloh mit Geld von Stadt, Land und Bund ein unverzichtbares Angebot zum Einstieg in das Bildungssystem.

Im Büro, das die DRK-Familienbildung im Sommer 2017 an der Tersteegenstraße 16 in Hochfeld eingerichtet hat, koordinieren Judith Crichton, Bereichsleiterin für Flucht und Migration beim DRK und ihr Team Angebote und Mitarbeiter. Allein 120 Kurse gibt es für das „FlüKids/SOE“-Programm – gefördert mit 1,2 Millionen Euro vom Land. Das vor vier Jahren zunächst für Geflüchtete eingerichtete Angebot wurde mittlerweile um die Zielgruppe der Südost-Europäer erweitert. Kitas und große Siedlungen wie der City-Wohnpark in Hochfeld sind Standorte für rund 120 Kurse, die Kinder und ihre Eltern mehrmals pro Woche besuchen können.

Angebot erreicht rund 400 Kinder stadtweit

„Wir erreichen damit rund 400 Kinder“, sagt Judith Crichton. Etwa 80 Frauen finden mittlerweile Beschäftigung als Betreuerinnen oder Eltern-Begleiterinnen. Der Bundesfreiwilligendienst bietet Geflüchteten eine Möglichkeit, sich zu engagieren und zu arbeiten. „Eine Mitarbeiterin aus Syrien, ausgebildete Erzieherin, arbeitet auf diesem Weg für uns“, so Crichton.

Um die ersten Kontakte zum Bildungssystem geht es auch beim „Kita-Einstieg“ und der vom Bund geförderten Elternbegleitung. „Zielgruppe sind Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf“, erklären Sylvia Schröter und Esra Yücel (DRK), „es geht darum, Bildungsoptionen für die Eltern zu schaffen, sie für die Bedeutung von Bildung für ihre Kinder zu sensibilisieren.“ Sprache ist für Eltern wie Kinder die Voraussetzung – deshalb sind Sprachtreffs ein Bestandteil des Angebots.

An regelmäßigen Schulbesuch gewöhnen

Unregelmäßiger Schulbesuch bleibt ein Problem in der Arbeit mit bildungsfernen Familien. Hier setzt das „Erweiterte Schulmodell“ (ESM) an. Es läuft etwa an den Grundschulen Bruckhausen und Brückenstraße (Hochfeld). Muttersprachliche Mitarbeiterinnen des DRK sind dabei als Bindeglied zwischen Familien und Schule tätig, um Routinen beim regelmäßigen Schulbesuch zu etablieren.

Schwierig ist der Einstieg für Lernanfänger, die vor der Einschulung keine Kita besucht haben. Ihnen hilft der „ begleitete Schulanfang“. Zwei Hochfelder und drei Rheinhauser Grundschulen machen mit, Kräfte aus dem offenen Ganztag und des DRK betreuen Vorschulkinder in den Schulen und erleichtern so den Kindern den späteren Einstieg. „Es geht um einen guten Start ins erste Schuljahr“, erklärt Sylvia Schröter.

Wartelisten für Plätze in Betreuungsangeboten

Es gebe, vor allem bei den Kita-Angeboten, großes Interesse seitens der Eltern, berichtet das DRK-Team. „Wir haben eine lange Warteliste.“

Über sein Netzwerk, das sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat, versuchten die Mitarbeiterinnen, die Kinder etwa in Hochfeld drei in so genannte „Anker-Kitas“ zu vermitteln. Beim hohen Bedarf wird es absehbar bleiben, dennoch können Judith Crichton und ihr Team nur von Jahr zu Jahr planen: Die vom Bund geförderten Projekte sind auf Ende 2020 befristet, die Verlängerung ist nicht sicher.