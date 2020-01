Duisburg: Ehemann tötete Mine O. – Anklage im Februar

Seitdem die Polizei am 6. Dezember in einem Waldstück in Duisburg-Untermeiderich die Leiche der jungen Mutter Mine O. gefunden hat, sitzt ihr dringend tatverdächtiger Ehemann Ercan E. in Untersuchungshaft. Mehrmals haben Polizei und Staatsanwaltschaft ihn seitdem vernommen. Die Ermittlungen stehen nun kurz vor dem Abschluss.

Für Staatsanwalt Martin Mende steht die Suche nach dem Motiv für die schreckliche Tat derzeit im Vordergrund. Der Ehemann von Mine O. gab Anfang Dezember zu, dass er seine 26 Jahre alte Frau und Mutter des gemeinsamen Sohnes nach einem Streit am Abend des 7. September getötet hatte. Anschließend packte er ihre Leiche in einen Koffer, versteckte sie in einer Garage und vergrub sie dann in dem kleinen Waldstück im Bereich Bergstraße/Tunnelstraße.

Mine O.: Akte liegt noch bei der Duisburger Polizei

In dem Waldstück in Duisburg-Untermeiderich fand die Polizei die Leiche von Mine O. im Boden vergraben. Foto: --- / dpa

„Wir versuchen zu ergründen, wie es zu der Tat gekommen ist“, berichtet Staatsanwalt Mende. Der Tatverdächtige aus Kaßlerfeld werde von einem Pflichtverteidiger vertreten und sei mehrfach zur Nachvernehmung einbestellt worden. Dort habe er zwar Aussagen gemacht, eine schriftliche Einlassung fehle jedoch noch, so Mende zum aktuellen Stand.

Parallel dazu laufen bei der Kriminalpolizei die Arbeiten zum wohl letzten Ermittlungsstrang. Danach soll die kiloschwere Akte zurück zur Staatsanwaltschaft kommen. Die muss anschließend entscheiden, ob die Anklage auf Totschlag oder Mord lautet. Mit einer Erhebung der Anklage rechnet Mende im Februar. Der Haftbefehl lautete seinerzeit auf Totschlag.

Ehemann meldete Mutter selber als vermisst

Ercan E. hatte seine Frau im Oktober selber als vermisst gemeldet. Dabei gab er an, dass die 26-Jährige nach einer Auseinandersetzung bei einer Freundin übernachtet hätte und nicht zurückgekommen wäre.