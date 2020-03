Duisburg: Einbrecher hebeln Gitter an Kleingarten-Laube auf

Einbrecher haben Gitter an einer Kleingartenlaube in Duisburg abgeschraubt, um Fenster aufhebeln zu können.

Duisburg In einer Kleingartenanlage in Duisburg-Neumühl sind Diebe eingebrochen. Sie schraubten ein Gitter ab, um Fenster aufhebeln zu können.

In der Kleingartenanlage an der Halfmannstraße in Duisburg-Neumühl waren Einbrecher, wie die Polizei berichtet. Sie sollen an einer Gartenlaube das Gitter von einem Fenster abgeschraubt haben, um es dann aufhebeln zu können.

Die Unbekannten sollen den Innenraum komplett durchwühlt haben. Ob sie was gestohlen haben, ist noch nicht klar. Unbekannt ist auch der Zeitpunkt des Einbruchs, ein Zeuge hatte am Montag gegen 20 Uhr die Polizei gerufen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich bei der Polizei unter Tel. 0203/280-0 melden.