Duisburg: Einbrecher stehlen Bargeld und Süßigkeiten

Duisburg. Unbekannte sind in Duisburg-Hamborn in eine Wohnung eingebrochen und haben Süßigkeiten, Getränke und Bargeld erbeutet. Such nach Tätern läuft.

Nach Erkenntnissen der Polizei müssen die Täter zwischen 13 Uhr am Donnerstag und 14.30 Uhr am Sonntag in die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Fürst-Pückler-Straße eingebrochen sein. Doch packten sie neben Bargeld auch Süßigkeiten sowie Getränke ein und flüchteten unbemerkt.

Duisburg: Polizei sucht Einbrecher

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die rund um den Tatort Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280 0 entgegen.