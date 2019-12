Kind Die ersten Kinder spielen bereits in der neuen Kita

Die ersten Kinder haben die neue Kita „Wirbelwind“ am Montag in Beschlag genommen. Außen sieht es noch nach Baustelle aus, doch die Innenräume sind komplett fertig. Insgesamt 101 Kinder können die Räume an der Werthstraße 51 mit Leben füllen. Sie werden in sechs Gruppen betreut – bereits ab 7 Uhr, bis spätestens um 17 Uhr. Die Lebenshilfe Duisburg ist Träger der Kita.

In nur sechs Monaten gebaut

Neben der U-3-Gruppe für die Kleinsten gibt es drei integrative Gruppen, die für Kinder mit und ohne Förderbedarf gedacht sind, sowie zwei Regelgruppen. In der U-3-Gruppe können nur ein bis zwei Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aufgenommen werden. In der integrativen Gruppe für Kinder ab drei Jahren sind es sieben.

Die Gebag hat die Kindertagesstätte an der Werthstraße gebaut, und zwar in nur sechs Monaten. Dies war dank modularer Bauweise möglich. Dabei werden vorgefertigte Bauteile vor Ort zusammengesetzt. Erst Ende Juni war mit den Bauarbeiten begonnen worden. Aktuell wird noch an den Außenanlagen gearbeitet.

Der Neubau kostet 2,8 Mio Euro

„Durch den Neubau in Laar können wir auch im nördlichen Teil Duisburgs dazu beitragen, den steigenden Bedarf an Kitaplätzen zu decken“, freut sich Gebag-Geschäftsführer Bernd Wortmeyer. Das Wohnungsbauunternehmen hat rund 2,8 Millionen Euro in den Neubau investiert. In dem zweigeschossigen Gebäude können sich die Kita-Kinder auf rund 1000 Quadratmetern austoben.

„Wir freuen uns, dass wir auch bei der Kita in Laar die gute Zusammenarbeit mit der Gebag fortführen können“, sagt Michael Reichelt, Geschäftsführer der Lebenshilfe Duisburg zur Eröffnung.

In direkter Nachbarschaft zur Kita entsteht ein weiterer Gebag-Bau. Am ehemaligen Schulstandort in der Werthstraße 53-59 errichtet die Baugesellschaft vier Mehrfamilienhäuser mit 43 öffentlich geförderten, barrierefreien und teils rollstuhlgerechten Wohnungen. Sie sollen im Februar 2021 fertig werden. Die jüngsten Bewohner, die dort einziehen, haben künftig einen kurzen Weg zur Kita.