DHL-Lieferfahrzeuge stehen vor der DHL Zustellbasis in Duisburg Neudorf. Am ersten Weihnachtstag hat ein Mann versucht, in das Paketzentrum einzubrechen.

Duisburg. Ein Mann ist in Duisburg in das Brief- und Paketzentrum an der Kommandantenstraße eingebrochen. Polizei suchte mit Hubschrauber nach dem Täter.

Duisburg: Einbruch ins Brief- und Paketzentrum der Post

Ein Unbekannter ist am ersten Weihnachtstag in das Brief- und Paketzentrum an der Kommandantenstraße in Duisburg-Neudorf eingebrochen. Die Polizei suchte den Täter mit einem Hubschrauber.

Gegen 1.56 Uhr musste die Polizei am Mittwoch wegen eines Einbruchsalarms zur Kommandantenstraße ausrücken. Einem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma war ein unbekannter, zwischen 20 und 30 Jahre alter Mann aufgefallen, der sich unerlaubterweise auf dem Gelände des Paketzentrums aufhielt.

Pakete lagen im Briefzentrum zum Abtransport bereit

Als der 43-Jährige den Unbekannten ansprach, kletterte er auf einen gelben Lieferwagen, sprang vom Dach aus über einen Zaun und rannte über eine Grünfläche davon. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der dunkel gekleidete, schlanke Mann durch ein Fenster in das Zentrum eingestiegen sein und mehrere Pakete für den Abtransport bereit gelegt haben. Weil er jedoch von dem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma bemerkt wurde, flüchtete der Unbekannte ohne Beute.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Täter. Bei der Spurensicherung am Boden stellten die Beamten Einbruchswerkzeug sicher. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die genauere Hinweise zu dem Einbrecher machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.