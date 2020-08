Schwerer Unfall auf der A42 am Dienstagnachmittag: Ein Kleintransporter ist auf einen Lkw aufgefahren. (Symbolfoto)

Einsatz Duisburg: Eine Person nach Unfall auf A 42 in Lebensgefahr

Duisburg. Auf der Autobahn 42 hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Für eine Person besteht Lebensgefahr.

Bei einem Auffahrunfall auf der A42 in Höhe Duisburg-Beeck sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 15.40 Uhr fuhr in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort ein Kleintransporter auf einen Lkw auf. Die beiden Insassen des Kleintransporters wurden schwer verletzt. Beim Beifahrer besteht Lebensgefahr.

Die im Fahrzeug eingeklemmten Personen wurden durch die Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst versorgt. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der lebensgefährlich verletzte Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein geeignetes Krankenhaus gebracht.

Weitere Einsätze aufgrund von Unwetter und Kleinbränden

Noch während der Rettungsarbeiten auf der A 42 zog ein Unwetter über Teile von Duisburg. Betroffen waren vor allem die Stadtteile Laar, Hochfeld, Homberg, Beek, Kaßlerfeld, Altstadt.

Zeitgleich zum Unwetter wurde die Feuerwehr zu vier ausgelösten Brandmeldeanlagen und zwei Brandeinsätzen alarmiert. Unwetterbedingt kam es zu rund 80 Einsätzen.

Bei den beiden Brandeinsätzen handelte es sich um einen Kleinbrand und um einen Brand eines 30m³ Containers auf dem Hof eines Gewerbebetriebes. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens können von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Personen kamen beiden Unwetter- und Brandeinsätzen nicht zu Schaden. (red)