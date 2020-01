Duisburg. Mit einer Schusswaffe haben zwei flüchtige junge Männer eine Angestellte in einem Modegeschäft in Duisburg bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: „Ernsting’s Family“ mit Schusswaffe überfallen

Zwei bislang unbekannte junge Männer haben am Samstagnachmittag ein Bekleidungsgeschäft in Duisburg überfallen. Gegen 15 Uhr betraten die Täter die „Ernsting’s Family“-Filiale an der Fischerstraße in Wanheimerort. Sie bedrohten die eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe der Tageseinnahmen.

Nachdem die Frau das Geld an die Räuber übergeben hatte, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beide trugen jeweils Jeanshosen und dunkle Jacken mit Kapuze, einer zudem eine Strickmütze. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.