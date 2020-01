Duisburg-Rheinhausen. Die Gruppe „Fridays gegen Altersarmut“ hat am Friemersheimer Markt ihre erste Mahnwache veranstaltet. Was die Teilnehmer zur Kritik sagen.

Duisburg: erste Mahnwache von „Fridays gegen Altersarmut“

Trotz klirrender Kälte stehen an diesem Freitagnachmittag bereits um kurz nach 15 Uhr rund 30 Menschen auf dem Friemersheimer Markt, um an der ersten Mahnwache „Fridays gegen Altersarmut“ teilzunehmen. Dick eingemummelt in Schal und Mütze halten einige Pappschilder hoch. „Gebt unser Geld für uns aus und werft es nicht zum Fenster raus“, steht auf dem von Judith Plecking. Die 55-Jährige ist selbst betroffen, beschreibt ihre Zukunft als Rentnerin als „alles andere als rosig“. Und genau deshalb demonstriert sie heute.

Die bundesweite Gruppe „Fridays gegen Altersarmut“ ist in den vergangenen Wochen schnell gewachsen, hat bei Facebook mittlerweile rund 312.000 Mitglieder. Und doch steht sie seit Wochen massiv in der Kritik, dass sie von rechten Kräften unterwandert sei. So warnt die Initiative „Omas gegen Rechts“ im Internet zur Vorsicht, denn „etwa die Hälfte der Administratoren und Moderatoren der Fridays gegen Altersarmut-Gruppen verbreiten auf ihren Privatseiten rechte und rechtsextreme Propaganda.“

Polizei nicht in „Alarmstimmung“

Untermauert wird die These von der Tatsache, dass unter anderem die als rechtsextrem geltende Partei „Die Rechte“ auf ihrer Homepage zur Teilnahme an einer der über hundert Mahnwachen in ganz Deutschland aufgerufen hatte. Der Polizei Duisburg war im Vorfeld der Mahnwache am Friemersheimer Markt die Problematik bewusst, wie Sprecher Stefan Hausch betonte: „Wir beobachten das sehr genau, sind aber nicht in Alarmstimmung.“

Michael Rotter, der Initiator von „Fridays gegen Altersarmut“ in Rheinhausen, distanziert sich klar von Verbindungen zur rechten Szene. „Die Rechte hat überhaupt nicht die Erlaubnis, für unsere Mahnwachen zu werben“, erklärt er. Die Administratoren der Facebook-Gruppe hätten die Partei daher bereits abgemahnt. „Doch die interessiert das gar nicht.“ Er selbst zeigt sich bereits während der Mahnwache zufrieden: „Das sind ganz normale Leute hier, denen es nicht um eine Partei, sondern nur um das Thema geht.“ So wie der Duisburgerin Judith Plecking, die betont: „Wir haben mit Rechts nichts zu tun.“ Am 15. Februar soll die nächste Mahnwache stattfinden, wo und wie steht jedoch bislang noch nicht fest.