„Es ist endlich wieder Graupenzeit!“ Den Satz haben sie noch nie gehört? Kein Wunder, denn das Gerstenerzeugnis war lange als Arme-Leute-Essen verschrien, ein schlechter Ruf, von dem sich die „Kalbszähne“ auch heute noch nicht ganz erholt haben. Das bestätigen auch zwei Bio-Händler in der Duisburger Innenstadt und in Marxloh.

Duisburger Biohändler merken keinen Graupen-Aufschwung

Annegret Bliersbach vom Reformhaus Jilek in Marxloh verkauft nicht besonders viele Graupen. „Viele haben da schlechte Erinnerungen dran, so ein Arme-Leute-Essen, in dem am Tag danach der Löffel steckenbleibt.“ In den vergangenen Jahren sei die Nachfrage nach Graupen nicht gestiegen.

„Allerdings“, sagt Bliersbach, „werden bei uns viele Gerstenprodukte von Moslems gekauft.“ Der „Talbinah“ einem Gerstenbrei, werden von der prophetischen Medizin Heilkräfte zugeschrieben. In einem großen Supermarkt im Duisburger Süden werden diese Heilkräfte wohl nicht so oft benötigt, die Angestellte muss nämlich erst gründlich überlegen, bevor sie eine Vermutung hat, wo sich die Graupen tummeln könnten. Fündig wird sie letztendlich beim Reis – zu ihrer eigenen Überraschung: „Danach wurde ich heute zum ersten Mal gefragt.“

Kunden in Biomärkten wollen im Moment lieber Erbsennudeln

Der Angestellte des Reformhauses in der Innenstadt, der gerade fleißig die Regale auffüllt, kann auf die Nachfrage nach Graupen nur müde grinsen. „Da sind Sie 20 Jahre zu spät dran, da hatten wir immer mehrere Sorten Graupen vorrätig.“ Danach sei die Nachfrage stark zurückgegangen, auch zuletzt habe sich daran überhaupt nichts geändert.

„Das würden wir auch sofort mitkriegen“, erklärt der Mitarbeiter, „die Trends zeichnen sich bei unserer Kundschaft immer sehr früh ab.“ Stark nachgefragt sind im Moment dafür Nudeln aus Erbsenmehl und anderen Hülsenfrüchten – den zwei Tüten Graupen unten im Regal wird nur wenig Beachtung geschenkt.