Duisburg: Fußgänger angefahren – Fahrer übersieht Rotlicht

Ein Fußgänger ist am Freitag in Duisburg von einem Pkw angefahren worden.

Duisburg. Ein Fußgänger ist in Duisburg-Neumühl von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte das Rotlicht der Ampel übersehen.

Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag auf der Duisburger Straße von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden.

Gegen 17.45 Uhr befuhr der Fahrer eines Toyotas den rechten Fahrstreifen der Duisburger Straße in Neumühl in Richtung Meiderich. In Höhe des Wanderwegs „Grüner Pfad“, der zum Landschaftspark Nord führt, achtete der 28-Jährige nicht auf das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel und übersah einen 67-Jährigen. Der wollte in diesem Moment die Straße bei Grünlicht überqueren.

Der Senior wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er erlitt eine Nasenbeinfraktur sowie diverse Prellungen und Schürfwunden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.