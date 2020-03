Duisburg: Gartenlaube in Bruckhausen abgebrannt

Duisburg. Brandstiftung war wohl die Ursache für einen Brand in Bruckhausen am Samstagabend. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen.

Ein Gartenhaus ist am vergangenen Samstagabend in an der Dieselstraße 159 in Bruckhausen in Brand geraten. Die Laube, die auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses stand, brannte nach Mitteilung der Polizei vollständig ab. Das konnte auch die Feuerwehr, sie war von den Anwohnern alarmiert worden, nicht mehr verhindern. Brandsachverständige der Kriminalpolizei haben Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Brandursache führen, nimmt das Kriminalkommissariat 11 entgegen unter 0203/2800.