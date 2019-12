Explosion Duisburg: Gaskartusche in Wohnung in Rheinhausen explodiert

Duisburg. Die Gaskartusche eines Campingkochers ist in einer Wohnung in Duisburg-Rheinhausen explodiert. Das ist der Grund für die Detonation.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Gaskartusche in Wohnung in Rheinhausen explodiert

Zu einer Detonation ist es laut Polizei am Freitag, 29. November, gegen 18 Uhr, in einer Wohnung an der Gerhard-Hauptmann-Straße in Duisburg-Rheinhausen gekommen. In der Küche hatte der Bewohner die Gaskartusche eines Campingkochers neben eingeschalteten Herdplatten stehen lassen. Die so entstandene Hitzeentwicklung führte zur Explosion der Kartusche.

Fensterscheiben gingen zu Bruch

Diese war so heftig, dass die Fensterscheiben der Wohnung zersprangen. Die Glassplitter verteilten sich mehrere Meter vor dem Mehrfamilienhaus. Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, jedoch kam es zu leichtem Gebäudeschaden in der betroffen Wohnung.