Duisburg: Grundschule wegen Corona-Verdacht geschlossen

Die Bissingheimer Grundschule an der Hermann-Grothe-Straße bleibt am Donnerstag und Freitag geschlossen.

Duisburg. Wegen eines Corona-Verdachts bleibt die Duisburger Grundschule im Ortsteil Bissingheim für zwei Tage geschlossen.

Wegen eines Corona-Verdachts hat die Stadt Duisburg am Donnerstagmorgen (5. März) die Gemeinschaftsgrundschule Hermann-Grothe-Straße im Ortsteil Bissingheim geschlossen.

Wie die Verwaltung mitteilt, handelt es sich dabei um eine vorbeugende Schließung.

Derzeit werde abgeklärt, ob und in welchem Umfang eine Schülerin Kontakt zu einer infizierten Person gehabt hat. Deshalb sei die Entscheidung gefallen, die Schule vorsorglich am Donnerstag und auch am morgigen Freitag, 6. März, zu schließen. Die Zeit soll genutzt werden, um den Sachverhalt durch das Duisburger Gesundheitsamt abzuklären.