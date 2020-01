Zeugen der Schlägerei in Duisburg-Hochfeld riefen die Polizei.

Schlägerei Duisburg: Gruppenschlägerei wegen Mietschulden in Hochfeld

Duisburg. 15 Männer sind nach einem Streit um Mietschulden in Duisburg-Hochfeld auf ein Duo losgegangen. Ein Angreifer griff dabei zu einer Eisenstange.

Ein Streit um Mietschulden ist in Duisburg-Hochfeld in einer Schlägerei geendet, in der ein Mann zu einer Eisenstange gegriffen haben soll.

Um 18.50 Uhr am Dienstagabend riefen Zeugen der Gruppenprügelei auf der Wanheimer Straße die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Lager trennen und trotz erheblicher Sprachbarrieren den Auslöser für die Auseinandersetzung herausfinden: Wegen offener Mietschulden soll eine Gruppe von 15 Männern auf einen 20-Jährigen und einen 44-Jährigen losgegangen sein. Ein Unbekannter schlug dabei offenbar dem 44-Jährigen mit einer Eisenstange vor den Kopf.

Duisburg: Angriff mit Eisenstange – Polizei sucht Unbekannten

Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizisten sicherten vor Ort Spuren, stellten die Eisenstange sicher und suchen nun nach dem Angreifer, der etwa 45 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein soll. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.