Duisburg: Handy am Ohr entlarvt mutmaßlichen Drogendealer

Die Polizei fand in Duisburg in der Tasche eines Mannes insgesamt 122 Drogentütchen.

Duisburg. Ein Drogendealer ist der Polizei Duisburg ins Netz gegangen. In seiner Tasche fanden Beamte 123 Drogentütchen. Seine Wohnung war eine Plantage.

Mit dem Handy am Ohr als Fahrradfahrer auf dem Gehweg stoppte die Polizei am Dienstag in Duisburg einen 31-Jährigen auf der Windmühlenstraße in Beeck. Nur deshalb sind die Beamten einem mutmaßlichen Drogendealer auf die Spur gekommen.

Bei der Kontrolle stieg dem Polizisten ein deutlicher Marihuanageruch in die Nase. Als der Mann seine Tasche ausräumte, kamen rund 80 Tütchen Marihuana, 19 Ecstasy-Tabletten und 43 Tütchen Amphetamin zum Vorschein.

Polizei Duisburg: Plantage in der Wohnung des Beschuldigten

Mit einem Beschluss durchsuchten Kriminalbeamte anschließend seine Wohnung und stellten Zubehör für einen Plantagenbetrieb sicher – so etwa eine Wärmelampe, ein sogenanntes Growzelt und einen Frisch- und Abluftschlauch. Die Beamten fanden auch über 150 Pflanzenkübel, Düngemittel und 50 Packungen á 50 Liter Pflanzenerde.

Der mutmaßliche Drogendealer soll diesen Mittwoch wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln einem Haftrichter vorgeführt werden.