Duisburg. Eine hartnäckige Diebin hat einem 63-Jährigen in Duisburg-Kaßlerfeld die Armbanduhr gestohlen. Die Polizei sucht nun nach der Frau.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Hartnäckige Diebin stiehlt Uhr im zweiten Versuch

Eine hartnäckige Diebin hat einem 63-Jährigen in Duisburg-Kaßlerfeld im zweiten Versuch seine Armbanduhr gestohlen.

Laut Polizei sprach die Frau den Mann am Mittwoch um 13.40 Uhr auf der Straße Auf der Höhe zunächst in einer ihm unbekannten Sprache an. Dann zog sie am Ärmel seiner Jacke und versuchte, seine weiße Armbanduhr der Marke Philippe Plein zu stehlen. Der Duisburger riss sich los, verstaute die Uhr in seiner Jackentasche und ging zu seinem Auto.

Duisburg: Diebin steigt in VW und fährt davon

Die Unbekannte verfolgte ihn, stellte sich zwischen den 63-Jährigen und seinen Wagen, griff in die Jackentasche und rannte mit der hochwertigen Uhr als Beute davon. Ein Augenzeuge beobachtete noch, wie die Diebin in einen dunklen VW stieg, der sofort losfuhr.

Die Polizei sucht nun nach der Frau, die etwa 1,70 Meter groß und kräftig sein soll. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 unter 0203 280 0 entgegen.