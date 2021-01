Duisburg-Homberg: Ehemaliges RAG-Gebäude in Flammen

Duisburg Großeinsatz in Alt-Homberg: Stundenlang hat die Feuerwehr einen Brand im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Zeche Rheinpreußen bekämpft.

Die Feuerwehr ist am Samstagabend mit einem Großaufgebot zu einem Brand an der Baumstraße in Alt-Homberg ausgerückt: In einem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Ruhrkohle AG (RAG) war wohl um etwa 19.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr sei gegen 20 Uhr alarmiert worden, sagte Uwe Hild, Lagedienstleiter am Samstagabend. Zunächst habe die 4. Etage in einem der beiden Flügel des ehemaligen, seit Jahren leer stehenden Verwaltungsbaus in Flammen gestanden. "Dann ist das Feuer auf das Dachgeschoss übergesprungen", berichtete Hild.

Alt-Homberg: Feuerwehr bis nach Mitternacht im Einsatz an der Baumstraße

Er sagte um 22.15 Uhr, das Feuer sei zwar inzwischen "unter Kontrolle", es werde jedoch voraussichtlich bis nach Mitternacht dauern, alle Glutnester im Gebäude zu finden.

Die Leitstelle hatte Löschzüge aus drei Wachen nach Alt-Homberg geschickt. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Berufsfeuerwehr.

Zur Brandursache sei noch nichts bekannt, sagte Lagedienstleiter Hild und verwies auf die Brandermittler der Polizei.

Versteigerung 2013, Baumfällungen 2018

2018 hatte der Besitzer der nicht denkmalgeschützten Immobilie die Bäume auf dem Gelände fällen lassen. Das Verwaltungsgebäude der Zeche Rheinpreußen stand 2008 kurz vor dem Abriss und wurde 2013 vom Kölner Auktionshaus „Westdeutsche Grundstücksauktionen AG“ (WDGA) versteigert. Mindestgebot damals: 125.000 Euro.

In den Neunzigern war dort eine Tochterfirma der Ruhrkohle AG untergebracht, der Bildungsträger „Bénédict School“. Auch die Abteilung Bergschäden hatte dort zeitweise ihren Sitz. Letzter Mieter war der Logistiker „Häfen und Transport AG“, eine Tochter der Kölner Hafengesellschaft, die nach Ruhrort gezogen war.

