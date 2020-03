Duisburg. Venator Germany will in Homberg statt der angekündigten 180 Arbeitsplätze 270 streichen. Das bestätigt die Geschäftsführung des Chemiekonzerns.

Beim Chemiekonzern Venator in Duisburg-Homberg werden mehr Stellen abgebaut als zuletzt angekündigt. Während im Herbst noch von 180 Stellen die Rede war, die auf der Kippe stünden, hat das Unternehmen diese Angaben jetzt nach oben korrigiert.

Venator-Chemiewerk: In Duisburg seien 270 Arbeitsplätze betroffen

Als Teil des überarbeiteten „Geschäftsverbesserungsplanes“ werde man den Einsatz von „Kontraktoren“, also Vertragspartnern, reduzieren. Zudem schätze man, dass von den Änderungen etwa 270 Mitarbeiter betroffen sein werden. Das sind 90 mehr, als ursprünglich vorgesehen. Donnerstagabend bestätigte Dr. Jürgen Koy, Geschäftsführer der Homberger Niederlassung, die neuen Zahlen.

Aktuell arbeiten im Homberger Venator-Chemiewerk rund 1100 Mitarbeiter. Bereits vor der Information der Geschäftsführung der Venator Germany GmbH war in den sozialen Medien über die neue Entwicklung diskutiert worden. Duisburg sei ein wichtiger Standort für Venator, heißt es in der Pressemitteilung vom Donnerstag. Allerdings sei „die Finanzleistung des Standortes kritisch. Bedeutende und dringende Maßnahmen“ seien erforderlich, um die Rentabilität zu verbessern.

Die neuen Zahlen stammen aus einem überarbeiteten Sanierungsplan für das Homberger Werk. Künftig solle stärker auf Kundenbedürfnisse eingegangen werden, solle sich so die „Kostenwettbewerbsfähigkeit des Standorts“ verbessern.

Die Entscheidung falle der Geschäftsführung nicht leicht und man bedauere, dass einige Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren werden, so Jürgen Koy. Die Standortleitung werde eng mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten, um einen „fairen und transparenten Prozess“ sicherzustellen.

Venator-Betriebsrat will sich am Freitag äußern

Der Betriebsrat zeigte sich geschockt über die neue Entwicklung. Er will sich am Freitag dazu äußern.

Absätze seien eingebrochen, hieß es im vorigen Jahr. Damals war die Rede von 40 Prozent Einbußen. Bereits im November hatte der Betriebsrat mangelnde Investitionen kritisiert. Außerdem sei es extrem schwer, an Informationen zu kommen. Der Hauptaktionär Huntsman sitzt in den USA, die europäische Venator-Leitung in Großbritannien.