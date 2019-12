„Duisburg ist echt“: Mit dem Slogan schadet sich die Stadt

Duisburg. Positive Botschaften über Duisburg senden wollte die Stadt mit dem Spruch „Duisburg ist echt“. Das geht nach hinten los – und das ist fatal.

Duisburg hat echt etwas zu bieten. Jedem Einheimischen sei eine Stadtrundfahrt ans Herz gelegt: Nach der Tour weiß so mancher mehr über seine Heimatstadt, als er während Jahrzehnten vor Ort selber erfahren hat. Duisburg bietet Bewegendes, Überraschendes, Witziges, Kurioses, Schönes, Bemerkenswertes. Nicht auf Hochglanz poliert, sondern ungeschliffen, rau. In selbstbewusster Anlehnung und Verdrehung des ursprünglichen Adjektivs kursiert für so etwas das Wort „Pottschön“ im Netz. Es ist vermutlich das, was die Schöpfer der Wort-Bild-Marke „Duisburg ist echt“ meinen. Schade, dass der Slogan echt am Ziel vorbeischießt.