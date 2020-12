Duisburg ist Stau-Hochburg: Verkehr auf A40 oft ausgebremst

Duisburg. Pendler aus Duisburg brauchen oft sehr viel Geduld: Der ADAC hat 2020 allein auf der A40 mehr als 12.000 Staus um Duisburg gezählt.

Rund um Duisburg brauchen Autofahrer laut dem ADAC oft viel Geduld: Auf der A40 von Essen nach Duisburg zählte der Autoclub dieses Jahr sage und schreibe 6470 Staus. Auf dem Teilstück von Venlo in Richtung Duisburg waren es 6183 Staus. Damit steht die A40 auf der Liste mit den meisten Staus im Jahr 2020 an erster Stelle.

Grund für die massive Beeinträchtigung im Autobahnverkehr ist auch der schwere Unfall eines Tank-Lkw direkt unterhalb der Eisenbahnbrücken in Mülheim-Styrum. Am 17. September war ein Tanklaster mit tausenden Litern Kraftstoff an Bord von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten. Die Schäden waren so groß, dass die Brücken nun ersetzt werden müssen. Die Baumaßnahmen hatte zu wochenlangen Sperrungen und Bauarbeiten geführt – und in der Folge zu unzähligen Staus.

Rheinbrücke Neuenkamp: Stau rund um das marode Bauwerk

Bei der Rheinbrücke Neuenkamp schrillen seit Jahren bei vielen Pendlern, die täglich von Duisburg an den Niederrhein wollen und wieder zurück, die Alarmglocken. In den Verkehrsmeldungen taucht die Strecke zwischen Rheinhausen, Homberg und Häfen zuverlässig auf. Verschärft wird die angespannte Verkehrslage rund um das Brückenbauwerk durch die Lkw-Wiegeanlage, die zusätzlich für zäh fließenden Verkehr sorgt.

[Newsletter: Unsere interessantesten Geschichten aus Duisburg per E-Mail erhalten]

Die Rheinquerung war 1970 für maximal 30.000 Fahrzeuge pro Tag mit je zwei Fahrspuren und einer Standspur konzipiert worden. Durch den Anstieg des Verkehrs auf den Autobahnen fahren nach Angaben von Straßen NRW aus dem Jahr 2019 rund 100.000 Fahrzeuge täglich über die Schrägseilstahlbrücke, darunter 11.000 Lkw, die für die Brücke besonders schädlich sind.