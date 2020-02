Nach der Pflicht folgt die Kür. Im Januar traten junge Duisburger Musiker zum Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ an, die großen Talente der Stadt konnten eine Menge erste Preise und Weiterleitungen zum Landeswettbewerb erringen. Am Sonntag präsentierten sich die Preisträger in der Duisburger Dependance der Folkwang-Uni – und staubten sogar einige Förderpreise der Sparkasse ab.

Duisburger Musiknachwuchs beeindruckt vor allem mit brillanter Technik

Den Auftakt des hervorragenden Konzerts machte das Trompetentrio von Bono Scholten, Moritz Christian Mörsdorf und Ian Cox. Die Drei gaben das „Te deum“-Präludium von Charpentier zum Besten, der breiten Masse wohl als die „Eurovisionshymne“ bekannt. Das feierliche Stück bot den idealen Einstieg zum Konzertvormittag.

Die neue Leiterin der Duisburger Musikschule, Kerstin Weuthen, begann mit einem Zitat von Béla Bartók, der Musik als Wettbewerb nicht wirklich prickelnd fand. „Aber bei Jugend Musiziert können mehrere erste, zweite und dritte Preise vergeben werden“, freute sich Weuthen, denn es geht vor allem um die persönliche Entwicklung der jungen Künstler.“

Musikschulleiterin Weuthen lobt Jugend Musiziert

Davon hat Miriam Oeckinghaus schon eine Menge hinter sich, die kleine Pianistin kam kaum ans Pedal, aber spielte ihr Bach-Präludium so perlend und leicht, dass man sich beinahe gar nicht vorstellen mag, was da noch kommen kann, wenn die junge Dame weiter fleißig übt. Dasselbe gilt auch für Vincent Tang und Berat Simsek, die als Violinduo auftraten. Wie bei allen Preisträgern war ihre Technik dicht an der Perfektion, wenn sich im Laufe ihrer Entwicklung noch künstlerische Reife und musikalisches Fingerspitzengefühl dazugesellen, können Fans klassischer Musik Großes erwarten.

Förderpreise für einige junge Künstler

Noch-Kulturdezernent Thomas Krützberg hatte für sein letztes „Jugend musiziert“ sogar die Geburtstagsfeierlichkeiten seiner Frau verlassen, „denn obwohl der Wettbewerb schon zum 57. Mal stattfindet, verstaubt er dank der musikalischen Leidenschaft der Teilnehmer nicht.“ Die besondere Leidenschaft vom Drummer Jonas Lerner, Hornistin Sara Antunes und dem Ensemble von Lena Antunes, Lilian Bräunig und Sarah Klümper wurde deshalb noch mit den Förderpreisen der Duisburger Sparkasse ausgezeichnet.