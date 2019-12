Duisburg: Jugendlicher überfällt 15-Jährigen in Duissern

Duisburg-Duissern. Die Polizei sucht einen Jugendlichen, der einen 15-Jährigen in der Nähe des Goerdeler Parks in Duisburg-Duissern überfallen hat.

Ein Jugendlicher hat in Duisburg-Duissern einen 15-Jährigen zu Boden gestoßen und ausgeraubt.

Laut Polizei schubste der junge Räuber den 15-Jährigen am Samstag gegen 16.50 Uhr am U-Bahnabgang Goerdeler Park unweit des Hauptbahnhofs auf den Boden, kniete sich auf seinen Hals und stahl Bargeld aus der Hosentasche. Danach flüchtete er in Begleitung eines weiteren Jugendlichen in Richtung Danziger Straße.

Polizei Duisburg sucht nach zwei Jugendlichen

Die Polizei sucht nun nach den beiden jungen Tatverdächtigen. Der Haupttäter soll zwischen 16 und 19 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Laut Beschreibung hat er eine „dunklere Hautfarbe“ und trug eine weiße Jacke mit roter Kapuze. Seine Begleiter hatte eine graue Wollmütze an.

Hinweise zu den beiden Jugendlichen nimmt die Polizei unter 0203 280 0 entgegen.