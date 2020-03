Ein junge Paar hat in Duisburg-Hochemmerich die Polizei alarmiert.

Alkohol-Fahrt Duisburg: Junges Paar stoppt Alkohol-Fahrt in Hochemmerich

Duisburg. Einem jungen Pärchen ist in Duisburg ein Mercedes aufgefallen, der Schlangenlinien fuhr. Sie stoppten den Fahrer und alarmierten die Polizei.

Ein junges Paar hat die Alkoholfahrt eines 60-Jährigen durch Duisburg-Hochemmerich gestoppt.

Das Pärchen (20 und 26 Jahre) fuhr am Montagabend um 22.30 Uhr auf der Moerser Straße, als ihnen der Mercedes vor ihnen ausfiel. Dessen Fahrer wechselte ständig die Fahrspur und setzte dabei den Blinker falsch. Als die beiden Duisburger den Wagen überholten fiel ihnen zudem ein stark beschädigter Reifen auf.

Polizei Duisburg stellt Führerschein und Autoschlüssel sicher

An der nächsten Ampel stieg das Paar aus, um den Mercedes-Fahrer auf den Schaden aufmerksam zu machen. Dabei stellten der junge Mann und die junge Frau fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Sie alarmierten die Polizei, die den den Mann zur Blutentnahme mit auf die nächste Wache nahm. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein und den Autoschlüssel des 60-Jährigen sicher. Er muss mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen.

Noch am Abend überprüften die Beamten außerdem noch den Bereich der Moerser Straße. In einem Kreisverkehr stellten sie Schäden am Bordstein fest.