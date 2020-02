Duisburg: Kritik an Duisburgs OB Link ist überzogen

Sören Link hat sich am Donnerstagabend erst relativ spät zu der schrecklichen Tat von Hanau geäußert. Der OB hat damit – anders als etwa sein Kölner Kollege, der kurzfristig am Altweiber-Morgen zu einer Schweigeminute aufrief – den optimalen Zeitpunkt verpasst. Fakt ist aber: Er hat richtige und eindeutige Worte gefunden. Das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ hat mit einer Kundgebung am Donnerstagabend ein ebenso wichtiges Zeichen gesetzt. In der Wortwahl gegenüber dem OB schoss die Sprecherin jetzt aber über das Ziel hinaus.

Nun mag sich nicht nur Sylvia Brennemann an Links früheren Aussagen wie etwa über Osteuropäer und die Stadtteile Marxloh und Bruckhausen gestoßen haben. Dass er mit Aussagen – teilweise aus dem Jahr 2015 – aktuell zu einer aggressiven Grundstimmung im Land beigetragen haben soll, geht aber eindeutig zu weit.

Brennemanns Aussagen sind auch noch kontraproduktiv: Am Samstag steht eine zweite Kundgebung an, bei der nach Wunsch des Bündnisses möglichst viele Menschen Gesicht gegen Rechts zeigen sollen. Mit ihren Aussagen hat sie einen unnötigen Konflikt geschaffen und wird viele Duisburger abgeschreckt haben, anstatt im Kampf gegen Rassismus zu vereinen.