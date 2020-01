Duisburg. Das Bündnis „DU+Wir“ lädt am 8. Mai zur Kultur-Demo in die City ein: Mit Kunst, Kultur und Kreativität für ein solidarisches Duisburg.

Duisburg: Kultur-Demo feiert 75 Jahre Kriegsende

Das Bündnis „DU+Wir“ lädt am 8. Mai alle Demokraten ein, um unter dem Motto „Trotz alledem – wir feiern den 75. Jahrestag der Befreiung von der Diktatur des Hitler-Faschismus und des Kriegsendes“ von 15 bis 19 Uhr in Duisburg zu feiern.

Damit erfüllen sie zumindest inoffiziell einen Wunsch von Esther Bejarano, einer Holocaust-Überlebenden und Vorsitzenden des Auschwitz-Komitees, die sich für einen Feiertag am 8. Mai ausgesprochen hatte - in Erinnerung an die Befreiung vom Nationalsozialismus

Demonstration in der Innenstadt

Vor allem auf der Königstraße sowie dem König-Heinrich-Platz wollen die Initiatoren Eckart Pressler und Maggy Wösthoff demonstrativ feiern, informieren, unterhalten und gedenken. „Wir bieten die Bühne für jegliche Gruppen, Initiativen, Bündnisse und Einzelpersonen, die sich für ein solidarisches und tolerantes Duisburg einsetzen“, sagt Maggy Wösthoff.

Fünf Bühnen sind geplant sowie freie Flächen für Infostände, Ausstellungen oder Vorträge: „Das bleibt den Mitwirkenden überlassen“.

40 Organisationen haben bereits zugesagt

Bislang haben rund 40 Organisationen zugesagt: Etwa der DGB, die Zeitzeugenbörse, das Zentrum für Erinnerungskultur, die Evangelische und Katholische Kirche, das Filmforum, die VHS und die Musikerin Anja Lerch. Zudem soll es eine Open-Air-Ausstellung geben.

25 Künstler erarbeiten zurzeit Objekte, die am 8. Mai zusammengefügt werden sollen. „Der Begriff ‚entartete Kunst‘ kommt wieder auf. Diesem wollen wir uns kreativ widersetzen und darauf hinweisen, wie wichtig die Freiheit, die Kunstfreiheit ist, um Demokratie zu gewährleisten“, sagt Projektleiter Willi Rumi.

Ziel von Eckart Pressler ist es, dass sich mehr Organisationen und Personen beteiligen. Er hofft, dass rund 5.000 Menschen die Kultur-Demo besuchen werden. Weitere Informationen gibt’s auf der Facebook-Seite „DU+Wir“. Organisationen und Personen, die mitwirken wollen, können sich per Mail an eckartpressler@web.de oder info@keg-woesthoff.de wenden.

Spenden-Daten für die Aktion: Kontoinhaber ist die Duisburger Stiftung für Umwelt und Gesundheit. Verwendungszweck: Bündnis DU+Wir. IBAN: DE86 3505 0000 0200 0128 96.