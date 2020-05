Duisburg: Kundgebung gegen rechte Verschwörungstheorien

Das Bündnis "Duisburg stellt sich quer" demonstrierte am Samstag gegen Corona-Leugner. Für Montag lädt es zu einer Kundgebung vor dem Amtsgericht.

Duisburg. Das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ lädt am Montag zu einer Kundgebung vor dem Amtsgericht auf. Protest gegen „rechte Verschwörungstheorien“.

Das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ ruft für Montag zu einer Kundgebung in der Innenstadt auf. Um 19 Uhr soll sich vor dem Amtsgericht „Antifaschistischer Protest gegen rechte Verschwörungstheoretiker“ formieren.

Die Initiatoren sagen, dass sie sich nicht darauf verlassen wollen, dass die neue Initiative „Widerstand 2020 Duisburg“, die am Samstag zur Demo aufgerufen hatte, wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Viele Teilnehmer in den Reihen der Initiative seien bekannte Rechte gewesen und nicht nur Corona-Leugner. Man sei es der Geschichte schuldig, sich nicht darauf zu verlassen, dass sich „das Problem“ von selbst löse.