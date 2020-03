Duisburg: Ladendieb droht Polizisten: „Mache euch kalt“

Duisburg. Ein Ladendieb hat in Duisburg Polizisten heftig bedroht. Eine Supermarkt-Mitarbeiterin hatte ihn zuvor beim Stehlen von Schnaps erwischt.

Laut Polizei beobachtete eine Supermarkt-Mitarbeiterin am Donnerstag um 19.30 Uhr an der Weseler Straße den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte den Mann vor Ort nach seinem Ausweis fragten, rastete er aus: „Ich mache Euch kalt“, brüllte er ihnen entgegen. Die Polizisten legten dem Mann Handschellen an.

Duisburg: Ladendieb kommt ins Gewahrsam

Auf dem Weg zur Wache wehrte er sich jedoch heftig. Verletzt wurde dadurch niemand. Auf der Wache angekommen, entnahm ein Arzt dem Randalierer eine Blutprobe, zur Beruhigung kam er ins Gewahrsam. Eine Anzeige wegen Diebstahls und ein Verfahren wegen Widerstands leiteten die Beamten ein.