Duisburg. Ein Lkw ist beim Auffahren auf die A3 in Duisburg einem anderen Laster aufgefahren. Der Fahrer musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Lasterfahrer wird bei Unfall in Kanzel eingeklemmt

Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall auf der A3 am Kreuz Oberhausen-West in Duisburg gegen 13 Uhr in seiner Fahrerkanzel eingeklemmt worden.

Wie die Autobahnpolizei berichtet, soll der 60-Jährige auf dem Beschleunigungsstreifen Richtung Arnheim unterwegs gewesen sein. Beim Wechsel auf die Hauptfahrbahn bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Laster wegen eines Staus bis zum Stillstand abbremsen musste.

Bei der Kollision riss das Führerhaus des auffahrenden Lasters aus der Halterung. Die Feuerwehr musste den Fahrer aufwändig bergen. Er kam schwer verletzt in eine Klinik.

Während der rund zweistündigen Bergungsarbeiten kam es auf der A3 zu rund acht Kilometern Stau und auf der A42 zu je zwei Kilometern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50.000 Euro.