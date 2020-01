Duisburg: Linke und Grüne wollen Bäume schützen

Im September sind Kommunalwahlen, bei denen nicht nur über den Rat, sondern auch die Zusammensetzung in der Bezirksvertretung entschieden wird. Wir haben nachgefragt, welche Themen die Parteien angehen wollen. Eine Übersicht, wie die Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen, Junges Duisburg und den Linken die unterschiedlichen Stadtteile im Bezirk Mitte in Zukunft gestalten wollen.

Duisburger Grüne unterstützen ein soziokulturelles Zentrum

Dirk Schönhagen, Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, erinnert an ein paar Dauerbrenner, die die Bezirksvertretung schon länger beschäftigen, bei denen aber bisher keine Lösung gefunden wurde. Er nennt als Beispiel die Idee, Räume für ein soziokulturelles Zentrum zur Verfügung zu stellen, in denen Kreative selbst verwaltet arbeiten können. „Es gibt Menschen, die Ihr Engagement einbringen wollen und auch einen Ort, an dem das Zentrum entstehen könnte. Hier muss ein Weg realisiert werden, wie das finanziell gestemmt werden kann.“ Weitere „Altthemen“ seien die Schaffung von Kita-Plätzen, die dem Bedarf entsprechen ohne massive Überbelegungen in den einzelnen Einrichtungen.

Auch mit dem ÖPNV sind die Grünen nicht zufrieden: „Leider kann der Nahverkehrsplan die Anforderungen an einen attraktiven ÖPNV unter den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen nicht erfüllen. Als ersten Schritt in 2020 werden wir uns für die Wiederanbindung der Haltestelle Moltkestraße und des Werthackers einsetzen.“ Auch die Barrierefreiheit müsse verbessert werden. Schönhagen nennt hier den Umbau der Haltepunkte entlang der U 79 in Hochfeld und Wanheimerort.

Interessant werde der weitere Planungsprozess im Bereich RheinPark. „Am Beispiel des Auslaufs Dickelsbach wird sich exemplarisch zeigen, ob ökologische Gedanken in die Planung der Internationalen Gartenausstellung aufgenommen werden. Den Kasslerfeldern und Neuenkampern habe man ihr kleines Wäldchen als grüne Oase genommen. „Hier müssen wir aufmerksam sein, dass die Auswirkungen der Baumaßnahmen zur A40-Brücke und zum Karl-Lehr-Brückenzug auf Umwelt- und Verkehr möglichst gering gehalten werden.“ Baumschutz bleibe das Thema für die Grünen, da es von den anderen Parteien „nicht die für uns angemessene Aufmerksamkeit erfährt“.

Duisburger Linke will den Stadtteil Hochfeld stärken

Die Linke will sich dafür einsetzen, dass die Lebenssituation der Menschen in Hochfeld verbessert wird. „Wir haben bei der Verwaltung die Aufwertung des Brückenplatzes und seiner Umgebung beantragt, mit mehr Grünstreifen, Fahrradständern und Tempo-30-Zonen“, erklärt Michael Dubielczyk, Fraktionsvorsitzender der Linken. Erleichtert zeigt er sich, dass die Mittel für den Umbau des Vereinsgeländes von DFV 08 freigegeben wurden. „Das ist auch deshalb so wichtig, weil dann die Hochfelder Grundschulen in enger Zusammenarbeit mit dem Verein wieder die Möglichkeit erhalten während des Unterrichts Schulsport durchzuführen.“

Künftig wollen sich Dubielczyk und seine Parteikollegen dafür einsetzen, dass in Hochfeld ein Runder Tisch zum Thema Kinderarmut eingerichtet wird. „In Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch Hochfeld könnte die Situation der armen Menschen in diesem Stadtteil untersucht und deutlich gemacht werden. Unter anderem sollte sich dieser Runde Tisch für die Beratung und Hilfestellung notleidender Menschen einsetzen.“ Zudem sei die Ausstattung der Hochfelder Grundschulen „katastrophal“ und mache den Unterricht mit den ohnehin benachteiligten Schülern noch schwieriger. „Schulunterricht in Containern ist auf Dauer unzumutbar.“

Die Bereitstellung der notwendigen Mittel für den Ausbau dieser Schulen müsse obere Priorität haben. „Der Bau einer neuen Grundschule in Hochfeld ist dringend geboten.“ Mit Blick auf Neudorf und die hohe Feinstaubbelastung in dem Stadtteil, kommen die Linken zu dem Schluss, dass das Fahren mit Bus und Bahn attraktiver werden müsse. „Mittelfristig halten wir die kostenlose Nutzung von ÖPNV für notwendig, unterstützen aber auch kurzfristig die Forderung nach einem 365-€-Ticket.“ Auch die Wiederaufnahme der Moltkestraße in den Fahrplan solle erreicht werden.

Sternbuschweg ist die heißeste Straße in Duisburg gewesen

Für den Sternbuschweg wünsche man sich mehr Grün. Das solle durch das Pflanzen von Büschen und Bäumen erreicht werden. „Der Sternbuschweg ist in den Sommermonaten die heißeste Straße Duisburgs. Hier ist dringender Handlungsbedarf.“ Im Bereich an der Nikolaistraße in Wanheimerort solle es zudem eine Verkehrszählung geben und die Wiedereinführung der Baumschutzsatzung wird ebenso unterstützt.

Das Schwimmbad an der Memelstraße wird 2020 wegen dringender Renovierungsarbeiten längere Zeit geschlossen bleiben, so dass der Schwimmunterricht nicht gewährleistet sein kann. „Dieses Bad ist ohnehin in die Jahre gekommen und sollte durch ein neues Bad ersetzt werden.“ Außerdem wollen die Linken darauf achten, dass im künftigen Mercatorviertel und an der Duisburger Freiheit endlich Straßen nach Frauen benannt werden. „Die ehemalige Frauenbeauftragte der Stadt Duisburg Doris Freer hat eine Liste mit 50 bedeutenden Frauennamen veröffentlicht. „Wir werden darauf achten, dass entsprechende Vorschläge umgesetzt werden“, mahnt Dubielczyk.

Junges Duisburg will Kantpark „kreativ bespielen“

Ratsherr Oliver Beltermann nimmt für „Junges Duisburg/DAL“ als beratendes Mitglied an den Sitzungen der Bezirksvertretungen teil. Anträge kann „Junges Duisburg“ allerdings nur im Rat und in den Ausschüssen stellen. „Der Bezirk Mitte muss sich auch in den einzelnen Stadtteilen entwickeln. Jeder weist unterschiedliche Ausgangslagen auf. Es konzentriert sich sehr viel auf den Bereich der Innenstadt, wobei die Stadtteile oft im Nachgang entwickelt werden – oder auch nicht.“ Beltermann wünscht sich, dass die angestoßenen und angekündigten Bauprojekte „endlich weitergeführt werden“ und nennt sowohl die Terrorpoller, das Marientorcarre, Mercatorquartier, The Curve und andere. „Eine verbesserte Koordination der Baustellen und Arbeiten wäre auch dringend nötig, da durch die Brückenneubauten neue Herausforderungen anstehen.“

Einigkeit mit den anderen Parteien besteht darüber, dass der Nahverkehrsplan überarbeitet werden solle. „Hier ist der Bezirk Mitte zwar mit einem blauem Auge davongekommen, aber der Plan hat den ÖPNV eher nicht attraktiver gestaltet. Ohne einen attraktiven ÖPNV wird kein Autofahrer auf Bus und Bahn umsteigen.“ Als wichtige Projekte zählt Beltermann auch die Umgestaltung des Calaisplatzes, des Bahnhof Osteingang Richtung Neudorf und die Duisburger Freiheit. „Wir sind recht irritiert über die Idee, dort ein neues Rathaus oder einen Verwaltungsneubau vorzusehen. Ein Filetgrundstück mit dieser perfekten verkehrlichen Lage sollte wirtschaftlich nachhaltig vermarktet werden. Ein Verwaltungsneubau an dieser Stelle wäre ein völlig falsches Zeichen.“

Positiv sei die Fertigstellung des Kantparks und die Sanierung der Königsstraße. „Die generelle Umgestaltung des Kantparks ist gut gelungen.“ Handlungsbedarf gebe es noch mit Blick auf die Drogenszene. Zudem sollte überlegt werden, ob der Park nicht „kreativ bespielt“ werden könnte. Auf Initiative von Junges Duisburg/DAL sei zudem der Abendmarkt in der Innenstadt eingeführt und WLAN auf der Königstraße eingerichtet worden. Auch dass an bestimmten Tagen freier Eintritt in Museen gelte, wertet Beltermann als Erfolg. Für Neuenkamp und Kaßlerfeld wünscht sich Junges Duisburg eine Umgestaltung des Kreisverkehrs. „Im Zuge des Karl-Lehr-Brückenneubaus könnte man diesen Verkehrsschwerpunkt moderner und staufreier gestalten.“ Um die Fischerstraße in Wanheimerort aufzuwerten, sollte ein Quartiersmanagement eingesetzt werden, ähnlich wie in der Altstadt.