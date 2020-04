Duisburg: Mädchen meldet Einbruch in Marxloher Grundschule

Duisburg. Unbekannte sind in Duisburg-Marxloh in eine Grundschule eingebrochen. Die Täter durchwühlten Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Unbekannte sind am Montagabend in die Grundschule an der Henriettenstraße in Marxloh eingebrochen.

Ein Mädchen hatte gegen 18.30 Uhr den Alarm gehört und einer Passantin davon erzählt. Die 53-Jährige ging daraufhin gemeinsam mit einer 45 Jahre alten Arbeitskollegin zum Schulgebäude. Dort stellten die Frauen fest, dass die Eingangstür aufgebrochen war, sie alarmierten die Polizei.

Kurze Zeit später hatten die Einsatzkräfte Gewissheit: Die Täter hatten in der Schule sämtliche Schränke und Schublabend durchwühlt sowie die Feuerlöscher entleert. Nun wird geprüft, ob etwas gestohlen wurde.

Duisburg: Zweiter Einbruch an der Sternstraße

Einen zweiten Einbruch registrierte die Polizei in der Grundschule an der Sternstraße in Aldenrade. Dort müssen die Täter zwischen 17 Uhr am Samstag und 6.45 Uhr am Montag zugeschlagen haben.