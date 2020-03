Duisburg: Mann mit weißem Mundschutz überfällt Tankstelle

In Duisburg hat ein Mann, vermummt mit einem weißen Mundschutz, eine Tankstelle an der Musfeldstraße überfallen.

Duisburg. „Is that all?“, soll der Räuber gefragt haben, der Freitagnacht eine Tankstelle im Dellviertel überfallen hat. Er trug einen weißen Mundschutz.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag eine Tankstelle an der Musfeldstraße im Dellviertel überfallen. Gegen 3 Uhr nachts bedrohte der Mann einen Tankstellenmitarbeiter mit einer Pistole. Vor seinem Gesicht trug der Täter einen weißen Mundschutz, wie die Polizei mitteilt.

In gebrochenem Englisch forderte der Mann demnach: „Money, Money.“ Der Mitarbeiter öffnete die Kasse, aus der der Täter dann Geldscheine nahm. Der Täter habe gefragt: „Is that all?“ und verschwand in Richtung Hochfeld.

Der Gesuchte war dunkel gekleidet, hatte schwarze Handschuhe an und ist etwa 1,70 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahren alt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0203 2800.