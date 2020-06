Duisburg: Mann stirbt nach Badeunfall im Uettelsheimer See

Bei einem Badeunfall im Uettelsheimer See in Duisburg ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen.

Duisburg. Tödlicher Badeunfall im Uettelsheimer See in Duisburg: Der Mann konnte zunächst reanimiert werden, starb aber später im Krankenhaus.

Nach einem Badeunfall im Uettelsheimer See in Duisburg-Homberg ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr Duisburg am Sonntagmorgen gegenüber unserer Redaktion.

Der Mann sei am Samstagnachmittag im See in Not geraten, die Feuerwehr sei gegen 16 Uhr alarmiert worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten Passanten den Mann bereits aus dem Wasser gezogen und mit lebensrettende Sofortmaßnahmen begonnen.

Nach Badeunfall in Duisburg: Opfer stirbt im Krankenhaus

Er wurde durch den Rettungsdienst reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Dort sei er später gestorben.

An dem Einsatz waren zehn Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst beteiligt. (red)